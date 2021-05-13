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Правительство выделит 5 млрд рублей на программу кешбэка на детский отдых

Ведомости

Правительство выделит 5 млрд руб. на программу кешбэка на путевки в детские лагеря отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд руб. на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха. Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту «Мир»», — сказал Мишустин.

По его словам, до конца года кешбэк смогут получить более 370 тыс. человек.

Ранее Ростуризм разработал проект постановления правительства, согласно которому программа возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь пройдет до 15 сентября 2021 г. Для получения кешбэка нужно оплатить путевку картой «Мир». Размер выплаты составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

Ранее по теме: Ростуризм назвал условия программы детского туристического кешбэка
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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