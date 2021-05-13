Правительство выделит 5 млрд рублей на программу кешбэка на детский отдых
Правительство выделит 5 млрд руб. на программу кешбэка на путевки в детские лагеря отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд руб. на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха. Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту «Мир»», — сказал Мишустин.
По его словам, до конца года кешбэк смогут получить более 370 тыс. человек.
Ранее Ростуризм разработал проект постановления правительства, согласно которому программа возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь пройдет до 15 сентября 2021 г. Для получения кешбэка нужно оплатить путевку картой «Мир». Размер выплаты составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.