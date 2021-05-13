Правительство выделит 5 млрд рублей на программу кешбэка на детский отдых

«По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд руб. на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха. Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту «Мир»», — сказал Мишустин.