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Ростуризм назвал условия программы детского туристического кешбэка

Ведомости

Программа по возврату части средств за путевки в организации отдыха и оздоровления детей может быть проведена до 15 сентября 2021 г., следует из разработанного Ростуризмом проекта постановления правительства.

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 г. (включительно)», – говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир». Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб., следует из проекта постановления.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило до конца 2021 г. программу по возврату части средств за туры по России.

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Кешбэк от покупки составляет 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй – с 15 октября до 5 декабря.

Ранее по теме: Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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