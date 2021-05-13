Ростуризм назвал условия программы детского туристического кешбэка
Программа по возврату части средств за путевки в организации отдыха и оздоровления детей может быть проведена до 15 сентября 2021 г., следует из разработанного Ростуризмом проекта постановления правительства.
«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 г. (включительно)», – говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир». Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб., следует из проекта постановления.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило до конца 2021 г. программу по возврату части средств за туры по России.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Кешбэк от покупки составляет 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй – с 15 октября до 5 декабря.