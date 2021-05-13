Песков оценил состояние здоровья Путина
Вызванные пандемией коронавируса меры предосторожности в отношении президента России Владимира Путина не связаны с состоянием его здоровья, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, связаны ли такие меры предосторожностей со статусом Путина или с его здоровьем, Песков сказал: «Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. Это (меры предосторожностей) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, прибывший в Москву с визитом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет встречу с Путиным по видеосвязи.
«Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов. Все-таки режим предосторожности в данном случае никуда не делся. И этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — подчеркнул Песков.
На вопрос, связано ли это с тем, что врачи говорят, что уровень антител у президента недостаточен, или по другим причинам, Песков сказал: «В любом случае глава государства должен соблюдать все меры предосторожности. Глава государства должен не подвергать свое здоровье какой-то дополнительной эпидемиологической опасности. И в этой связи выбран такой режим работы».
Ранее Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него хорошие показатели по антителам после вакцины от коронавируса. Прививку он сделал 23 марта. В Кремле отказались раскрывать название принятого президентом препарата. Песков также объяснял, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку главе государства подобная практика не нравится.