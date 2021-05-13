Песков оценил состояние здоровья Путина

На вопрос, связаны ли такие меры предосторожностей со статусом Путина или с его здоровьем, Песков сказал: «Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. Это (меры предосторожностей) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — сказал Песков.