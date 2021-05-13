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Песков оценил состояние здоровья Путина

Ведомости

Вызванные пандемией коронавируса меры предосторожности в отношении президента России Владимира Путина не связаны с состоянием его здоровья, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, связаны ли такие меры предосторожностей со статусом Путина или с его здоровьем, Песков сказал: «Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. Это (меры предосторожностей) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, прибывший в Москву с визитом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет встречу с Путиным по видеосвязи.

«Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов. Все-таки режим предосторожности в данном случае никуда не делся. И этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — подчеркнул Песков.

На вопрос, связано ли это с тем, что врачи говорят, что уровень антител у президента недостаточен, или по другим причинам, Песков сказал: «В любом случае глава государства должен соблюдать все меры предосторожности. Глава государства должен не подвергать свое здоровье какой-то дополнительной эпидемиологической опасности. И в этой связи выбран такой режим работы».

Ранее Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него хорошие показатели по антителам после вакцины от коронавируса. Прививку он сделал 23 марта. В Кремле отказались раскрывать название принятого президентом препарата. Песков также объяснял, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку главе государства подобная практика не нравится.

Ранее по теме: Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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