Финал Лиги Чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Финал Лиги пройдет 29 мая. На поле выйдут команды «Манчестер Сити» и «Челси». В полуфинале «Челси» победил испанский «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» и впервые в истории вышел финал.