Финал Лиги Чемпионов перенесли из Стамбула в Порту
Финальный матч Лиги Чемпионов в 2021 г. состоится в Порту, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между английскими футбольными клубами «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (22:00 мск) на стадионе Драгау. Билеты на матч смогут купить по 6 тыс. болельщиков каждой команды.
The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.— UEFA (@UEFA) May 13, 2021
6,000 fans of each team will be able to attend.
Full story: ⬇️
Ранее проведение финального матча Лиги Чемпионов планировалось на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Решение о переносе вызвано включением правительством Великобритании Турции в красный список туристических направлений из-за коронавируса.
Финал Лиги пройдет 29 мая. На поле выйдут команды «Манчестер Сити» и «Челси». В полуфинале «Челси» победил испанский «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» и впервые в истории вышел финал.