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Финал Лиги Чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Ведомости

Финальный матч Лиги Чемпионов в 2021 г. состоится в Порту, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между английскими футбольными клубами «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (22:00 мск) на стадионе Драгау. Билеты на матч смогут купить по 6 тыс. болельщиков каждой команды.

Ранее проведение финального матча Лиги Чемпионов планировалось на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Решение о переносе вызвано включением правительством Великобритании Турции в красный список туристических направлений из-за коронавируса.

Финал Лиги пройдет 29 мая. На поле выйдут команды «Манчестер Сити» и «Челси». В полуфинале «Челси» победил испанский «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» и впервые в истории вышел финал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных