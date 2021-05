В Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»

Фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в Индии в рамках пилотного проекта запустила в оборот первую партию производимой в России вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает The Times of India. Прививку российским препаратом можно получить в городе Хайдарабад.