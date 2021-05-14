В Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»
Фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в Индии в рамках пилотного проекта запустила в оборот первую партию производимой в России вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает The Times of India. Прививку российским препаратом можно получить в городе Хайдарабад.
«В рамках ограниченного пилотного проекта начался запуск вакцины, и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года», — приводится заявление компании.
Стоимость российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13, отмечает издание. При этом с расширением поставок цена может быть снижена, добавили в компании.
5 мая в Индии была зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса: скончались 3780 пациентов. О прибытии в страну первой партии «Спутника V» сообщалось 1 мая.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом