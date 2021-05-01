Индия получила первую партию вакцины «Спутник V»
Первая партия разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Индию, сообщает ТАСС.
До этого момента для вакцинации использовались препараты англо-шведской компании AstraZeneca и индийской Bharat Biotech. Заявку на ограниченное применение российской вакцины, поданную индийской фармкомпанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL), одобрили 12 апреля. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также достиг договоренностей с несколькими местными компаниями о производстве вакцины. Индия ожидает, что к концу месяца в стране будут доступны около 3 млн доз препарата.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В страну рейсами МЧС доставили более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.
Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 1 мая за сутки заболели более 400 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали у более 19,1 млн человек, официальное число жертв превысило 211 000.