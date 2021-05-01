Индия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 1 мая за сутки заболели более 400 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали у более 19,1 млн человек, официальное число жертв превысило 211 000.