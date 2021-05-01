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Индия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Ведомости

Первая партия разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Индию, сообщает ТАСС.

До этого момента для вакцинации использовались препараты англо-шведской компании AstraZeneca и индийской Bharat Biotech. Заявку на ограниченное применение российской вакцины, поданную индийской фармкомпанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL), одобрили 12 апреля. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также достиг договоренностей с несколькими местными компаниями о производстве вакцины. Индия ожидает, что к концу месяца в стране будут доступны около 3 млн доз препарата.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В страну рейсами МЧС доставили более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 1 мая за сутки заболели более 400 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали у более 19,1 млн человек, официальное число жертв превысило 211 000.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных