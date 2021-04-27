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В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

Ведомости

Мутации индийского варианта коронавируса указывают на его большую устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

«Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 г. Изучение данных мутаций продолжается», — сообщили агентству. В ВОЗ пояснили, что L452R может нейтрализовывать антитела, которые образуются у переболевших и вакцинированных.

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации — на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали более чем у 17,3 млн человек, официальное число жертв приблизилось к 200 000.

В России, по данным оперштаба, за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом. За сутки вылечились от коронавируса 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели от коронавируса, 108 980 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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