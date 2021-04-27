В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации — на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали более чем у 17,3 млн человек, официальное число жертв приблизилось к 200 000.