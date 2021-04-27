В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
Мутации индийского варианта коронавируса указывают на его большую устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.
«Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 г. Изучение данных мутаций продолжается», — сообщили агентству. В ВОЗ пояснили, что L452R может нейтрализовывать антитела, которые образуются у переболевших и вакцинированных.
Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации — на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали более чем у 17,3 млн человек, официальное число жертв приблизилось к 200 000.
В России, по данным оперштаба, за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом. За сутки вылечились от коронавируса 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели от коронавируса, 108 980 — скончались.