Попова рассказала о формировании двух новых вариантов коронавируса в России
Российские ученые выявили формирование сибирского и северо-западного варианта коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Научная Россия».
«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов. Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта – этим занимается институт Пастера», — сказала Попова. По ее словам, в России также выявлены 192 образца британского штамма коронавируса и 21 образец южноафриканского штамма.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.