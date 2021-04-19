Попова рассказала о формировании двух новых вариантов коронавируса в России

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов. Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта – этим занимается институт Пастера», — сказала Попова. По ее словам, в России также выявлены 192 образца британского штамма коронавируса и 21 образец южноафриканского штамма.