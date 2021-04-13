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Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и ухудшением течения болезни

Ведомости

Британский штамм коронавируса не приводит к более тяжелому протеканию болезни, следует из результатов исследования, опубликованного в международном медицинском журнале Lancet.

Ученые сравнили данные о протекании болезни тех, у кого был диагностирован британский штамм, и тех, кто был заражен другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации. В то же время ученые признали, что британский штамм характеризуется более высокой вирусной нагрузкой, чем у других разновидностей коронавируса.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.

Роспотребнадзор на начало апреля зафиксировал в России более 80 случаев заражения британским штаммом. Глава ведомства Анна Попова заверила, что такие варианты коронавируса мало распространены в стране благодаря ограничительным мерам внутри и на въезде в нее.

Ранее по теме: В России выявили 81 образец британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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