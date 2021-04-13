Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и ухудшением течения болезни

Ученые сравнили данные о протекании болезни тех, у кого был диагностирован британский штамм, и тех, кто был заражен другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации. В то же время ученые признали, что британский штамм характеризуется более высокой вирусной нагрузкой, чем у других разновидностей коронавируса.