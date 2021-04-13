Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и ухудшением течения болезни
Британский штамм коронавируса не приводит к более тяжелому протеканию болезни, следует из результатов исследования, опубликованного в международном медицинском журнале Lancet.
Ученые сравнили данные о протекании болезни тех, у кого был диагностирован британский штамм, и тех, кто был заражен другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации. В то же время ученые признали, что британский штамм характеризуется более высокой вирусной нагрузкой, чем у других разновидностей коронавируса.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.
Роспотребнадзор на начало апреля зафиксировал в России более 80 случаев заражения британским штаммом. Глава ведомства Анна Попова заверила, что такие варианты коронавируса мало распространены в стране благодаря ограничительным мерам внутри и на въезде в нее.