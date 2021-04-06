В России выявили 81 образец британского штамма коронавируса
Российские ученые выделили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть образцов южноафриканского штамма болезни, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Известия».
«На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — сказала Попова.
Она отметила, что эти штаммы коронавируса сейчас широко распространились в Европе, Азии, в Южной Америке и Африке. В мире регистрируется все больше случаев заражения именно британским и южноафриканским штаммами вируса.
Попова добавила, что такие варианты коронавируса мало распространены в России из-за ограничительных мер в стране и на въезде в нее. Она посоветовала для остановки распространения вируса оставаться в России.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.