Индия обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса
Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Индии: за последние сутки в стране скончались 3780 пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
За сутки в стране выявили 382 146 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Индии переболели COVID-19 более 20,6 млн человек, скончались от вируса — свыше 226 000. По количеству зарегистрированных случаев страна занимает второе место в мире после США, по числу летальных исходов — третье место после США и Бразилии.
Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации. Президент России Владимир Путин распорядился оказать стране гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости.
В страну доставили более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов. 1 мая в Индию прибыла первая партия разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V».