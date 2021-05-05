Индия обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса

За сутки в стране выявили 382 146 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Индии переболели COVID-19 более 20,6 млн человек, скончались от вируса — свыше 226 000. По количеству зарегистрированных случаев страна занимает второе место в мире после США, по числу летальных исходов — третье место после США и Бразилии.