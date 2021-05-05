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Индия обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Ведомости

Рекордная суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Индии: за последние сутки в стране скончались 3780 пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

За сутки в стране выявили 382 146 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Индии переболели COVID-19 более 20,6 млн человек, скончались от вируса — свыше 226 000. По количеству зарегистрированных случаев страна занимает второе место в мире после США, по числу летальных исходов — третье место после США и Бразилии.

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации. Президент России Владимир Путин распорядился оказать стране гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости.

В страну доставили более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов. 1 мая в Индию прибыла первая партия разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее по теме: Индия получила первую партию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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