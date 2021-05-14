Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

«Поэтому было предсказуемо, когда у нас три месяца дело пошло на спад, но, все-таки не сошло на ноль, а вышло на плато на определенном уровне, что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается», — добавил Мясников. Он предположил, что и эта волна также продлится «около трех месяцев», и, после спада в конце лета ей на смену придет уже новая, четвертая волна.