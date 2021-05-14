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Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Ведомости

В мае Россию ждет новая, третья волна заболеваемости коронавирусом, что видно из данных по заболевшим и предыдущих наблюдений о цикличности пандемии. Спасти от новой, четвертой волны осенью может только массовая вакцинация, заявил глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны», — сказал Мясников. Он отметил цикличность предыдущих волн заболеваемости коронавирусом: после трех месяцев роста она выходит на «плато», на котором держится также примерно три месяца, а потом опять растет. При этом, по его словам, это происходит в разных странах и регионах не одновременно.

«Поэтому было предсказуемо, когда у нас три месяца дело пошло на спад, но, все-таки не сошло на ноль, а вышло на плато на определенном уровне, что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается», — добавил Мясников. Он предположил, что и эта волна также продлится «около трех месяцев», и, после спада в конце лета ей на смену придет уже новая, четвертая волна.

«Помимо соблюдения правил индивидуальной профилактики нужно вакцинироваться. Во всем мире очень строго соблюдают: носят маски, вводят локдауны. Их это не спасло. Надеяться реально можно только на вакцинацию», — заключил Мясников.

Ранее сегодня оперштаб сообщил, что в России зафиксировано максимальное с марта число заболевших коронавирусом за сутки — 9462 человек.

Ранее по теме: В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в городе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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