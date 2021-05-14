ВОЗ предупредила о росте смертности от коронавируса во второй год пандемии
Большее число людей по всему миру может умереть от коронавируса в этом году, нежели в прошлом, заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В то же время Гебрейесус подчеркнул, что проблему распространения коронавируса в мире нельзя полностью решить только с помощью вакцинации, потому что привитые люди тоже могут заболевать COVID-19 — просто перенесут его в более легкой форме. В связи с этим решения властей разных стран о снятии ограничений — в том числе об отмене масочного режима — должны быть основаны не на числе привитых граждан, а на динамике распространения инфекции, резюмировал глава ВОЗ.
Вспышка коронавируса в мире началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. 10 марта 2020 г. ВОЗ признала распространение этой инфекции в разных странах пандемией. С ее начала COVID-19 был выявлен у 161,3 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн из них скончались в результате заболевания.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия является шестой страной мира по общему количеству инфицированных: на 16 мая таковых зафиксировано 4,9 млн человек. Суточный прирост зараженных сегодня составил 9462 новых случаев — это максимум с 20 марта. Всего от коронавируса скончались 115 116 россиян.