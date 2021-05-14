ВОЗ предупредила о росте смертности от коронавируса во второй год пандемии

В то же время Гебрейесус подчеркнул, что проблему распространения коронавируса в мире нельзя полностью решить только с помощью вакцинации, потому что привитые люди тоже могут заболевать COVID-19 — просто перенесут его в более легкой форме. В связи с этим решения властей разных стран о снятии ограничений — в том числе об отмене масочного режима — должны быть основаны не на числе привитых граждан, а на динамике распространения инфекции, резюмировал глава ВОЗ.