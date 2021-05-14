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Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Ведомости

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва — Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва — Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва — Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва — Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва — Джидда три раза в неделю; Грозный — Джидда один раз в неделю; Махачкала — Джидда один раз в неделю)», — говорится в сообщении штаба.

Помимо этого, с 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией.

«Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток — Сеул — три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио)», — добавили в оперативном штабе.

В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. В декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса, а в апреле было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией.

Ранее по теме: ФАС рекомендовала нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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