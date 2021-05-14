Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва — Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва — Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва — Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва — Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва — Джидда три раза в неделю; Грозный — Джидда один раз в неделю; Махачкала — Джидда один раз в неделю)», — говорится в сообщении штаба.
Помимо этого, с 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией.
«Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток — Сеул — три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио)», — добавили в оперативном штабе.
В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. В декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса, а в апреле было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией.