ФАС рекомендовала нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

В феврале Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о падении пассажиропотока в авиаперевозках в мире на рекордные 66% по итогам 2020 г. Аналитики объяснили это второй волной коронавируса и вызванными ею ограничениями на международные перелеты. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46% по сравнению с 2019 г. — до 69,17 млн пассажиров.