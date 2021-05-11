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ФАС рекомендовала нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

Ведомости

Российские власти рекомендовали нефтяным компаниям увеличить запасы авиакеросина на случай роста стоимости топлива при восстановлении авиасообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения», — говорится в документе. Уточняется, что ранее данного пункта не было в текстах аналогичных протоколов.

Другие пункты включают в себя рекомендации по наращиванию объемов продаж бензина на рынке России, в том числе на бирже. Кроме того, власти указывают на важность недопущения резкого роста цен на бензин и дизель.

Ранее правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т к 1 июня этого года. Власти также поручили ФАС и Министерству энергетики регулярно мониторить ситуацию с запасами, чтобы при необходимости обновить рекомендации. 

В феврале Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о падении пассажиропотока в авиаперевозках в мире на рекордные 66% по итогам 2020 г. Аналитики объяснили это второй волной коронавируса и вызванными ею ограничениями на международные перелеты. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46% по сравнению с 2019 г. — до 69,17 млн пассажиров.

Ранее по теме: Пассажирские авиаперевозки в мире сократились на 66% в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных