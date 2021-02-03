Пассажирские авиаперевозки в мире сократились на 66% в 2020 году
Пассажиропоток в авиаперевозках в мире по итогам 2020 г. упал на рекордные 66%, подсчитала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
«В целом в 2020 году пассажиропоток упал на 66% – это самый резкий спад в истории авиации», — говорится в докладе IATA. Там подчеркнули, что последние месяцы года стали для отрасли тяжелыми: число пассажиров неуклонно снижалось с октября по декабрь, то есть весь четвертый квартал.
Такое падение ассоциация объясняет второй волной коронавируса и вызванными ею ограничениями на международные перелеты. «Первый квартал 2021 г. бросает вызов индустрии. В январе число зафиксированных случаев коронавируса достигло рекордно высоких значений. Новый, более агрессивный штамм вызвал ограничения на полеты в ряде ключевых рынков, включая Великобританию», — добавили в докладе.
В конце января Росавиация сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46%, до 69,17 млн пассажиров по сравнению с 2019 годом. В частности, «Аэрофлот» сократил перевозки на 61%, (14,6 млн пассажиров), S7 — на 31% (12,3 млн пассажиров ),»Победа» — на 12% (9,1 млн пассажиров) «Россия» — на 51% (5,7 млн), а «Уральские авиалинии» — на 41% (5,6 млн пассажиров).