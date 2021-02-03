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Пассажирские авиаперевозки в мире сократились на 66% в 2020 году

Ведомости

Пассажиропоток в авиаперевозках в мире по итогам 2020 г. упал на рекордные 66%, подсчитала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

«В целом в 2020 году пассажиропоток упал на 66% – это самый резкий спад в истории авиации», — говорится в докладе IATA. Там подчеркнули, что последние месяцы года стали для отрасли тяжелыми: число пассажиров неуклонно снижалось с октября по декабрь, то есть весь четвертый квартал.

Такое падение ассоциация объясняет второй волной коронавируса и вызванными ею ограничениями на международные перелеты. «Первый квартал 2021 г. бросает вызов индустрии. В январе число зафиксированных случаев коронавируса достигло рекордно высоких значений. Новый, более агрессивный штамм вызвал ограничения на полеты в ряде ключевых рынков, включая Великобританию», — добавили в докладе.

В конце января Росавиация сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46%, до 69,17 млн пассажиров по сравнению с 2019 годом. В частности, «Аэрофлот» сократил перевозки на 61%, (14,6 млн пассажиров), S7 — на 31% (12,3 млн пассажиров ),»Победа» — на 12% (9,1 млн пассажиров) «Россия» — на 51% (5,7 млн), а «Уральские авиалинии» — на 41% (5,6 млн пассажиров).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных