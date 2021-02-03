Пассажирские авиаперевозки в мире сократились на 66% в 2020 году

«В целом в 2020 году пассажиропоток упал на 66% – это самый резкий спад в истории авиации», — говорится в докладе IATA. Там подчеркнули, что последние месяцы года стали для отрасли тяжелыми: число пассажиров неуклонно снижалось с октября по декабрь, то есть весь четвертый квартал.