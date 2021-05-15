В России за сутки выявили 8790 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8790 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 931 691. Умерли за день 364 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 115 480.
Вчера, 14 мая, оперштаб сообщил о 9462 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 3073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2697 пациента, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 749 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9866 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 547 500 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 161,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,35 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,8 млн случаев, Индии (свыше 24,3 млн) и Бразилии (более 15,5 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».