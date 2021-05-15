Израиль ракетным ударом уничтожил здание с офисами СМИ в Газе
Израиль уничтожил залпом из четырех ракет одиннадцатиэтажное здание в Газе с офисами нескольких международных СМИ, сообщил ТАСС.
В здании «Аль-Джаля» находились жилые апартаменты, офисы компаний и телеканала Al Arabiya, агентства AP и др. Израиль дал час на эвакуацию людей из здания перед нанесением удара. Отмечается, что уже четвертое высотное здание, уничтоженное Израилем, который считает, что эти объекты используются радикальной группировкой «Хамас».
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля порядка 2000 ракет.