Эрдоган заявил о поддержке Турцией палестинцев в Израиле
Турция приступает к поддержке Палестины в ее конфликте с Израилем с тем же чувством, с которым осенью поддерживала Азербайджан во время его войны с Арменией в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации в связи с началом Ураза-байрама.
«С каким энтузиазмом мы поддерживали Азербайджан в борьбе за освобождение Нагорного Карабаха и его оккупированных территорий, сегодня мы действуем с таким же чувством против преследований в Иерусалиме и палестинских городах», — цитирует главу государства Trt Haber.
Эрдоган отметил, что Анкара выполняет важную дипломатическую роль в происходящем конфликте. Так, он, по его словам, провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран мира по ситуации в секторе Газа.
Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», которое «пересекло все границы» и «пыталось разграбить Иерусалим». Этот город турецкий лидер назвал святым местом, объединяющим три религии — мусульманство, христианство и иудейство, а потому представляющим собой «достояние всего человечества».
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля порядка 2000 ракет.