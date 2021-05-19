AFP узнало о договоренности стран ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам
Страны-члены Евросоюза договорились разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированных туристов, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.
«ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников: источники», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одним из препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования.
Как отмечал официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, это предложение не означает отказ от необходимых санитарных мер, в частности ПЦР-тестирования и карантина. Регулирование санитарных мер по-прежнему остается в компетенции стран Евросоюза, подчеркнул он.