Предложение по смягчению ограничений на въезд в ЕС не означает отказа от карантина и тестов

Ранее сегодня Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одним из препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования. Туристы должны полностью пройти вакцинацию за 14 дней до прибытия в Евросоюз, считают в ЕК.