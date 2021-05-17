«Известия» узнали о предложении Путину расширить применение маткапитала
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением расширить применение материнского капитала. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два неназванных источника.
По словам собеседников издания, вице-премьер считает необходимым разрешить оплачивать сертификатом образовательные услуги со стороны индивидуальных предпринимателей. Кроме того, Голикова также предлагает позволить использовать маткапитал для строительства жилья после рождения ребенка. Сейчас это возможно только при достижении ребенком трехлетнего возраста.
Голикова собирается поручить Минтруду подготовить законопроект с соответствующими нововведениями. По словам источников издания, процедура будет запущена, если предложение вице-премьера получит согласие президента России Владимира Путина. В Минтруде пока не получали соответствующих поручений.
В середине апреля Минтруд внес изменения в правила использования средств материнского капитала, изменив порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Теперь женщины, направившие ранее средства маткапитала на формирование накопительной части пенсии, могут в течение шести месяцев после возвращения денег на счет в ПФР решить, как ими распорядиться. Этот срок можно продлить еще на полгода, написав соответствующее заявление.
Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок – размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. он составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.
Выплату можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. В марте 2020 г. правительство упростило правила использования средств маткапитала для улучшения жилищных условий. Также кабмин принял проект постановления, по которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства выплаты на формирование накопительной пенсии.