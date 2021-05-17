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Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в городах с высокой плотностью

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил как напряженную ситуацию с коронавирусом в городах с высокой плотностью населения, передает «РИА Новости».

«Сегодня напряжённая ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остаётся стабильной», — сказал Мурашко журналистам. Министр призвал пройти вакцинацию людям с хроническими заболеваниями, планирующим операции и поездки на санаторно-курортное лечение.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 мая, в России за сутки выявили 8554 новых случая коронавируса, а общее число случаев заражения в стране достигло 4 940 245. За день в стране скончался 391 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 115 871.

В Москве за сутки выявили 2789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2414 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 767 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных