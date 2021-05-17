Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в городах с высокой плотностью

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 мая, в России за сутки выявили 8554 новых случая коронавируса, а общее число случаев заражения в стране достигло 4 940 245. За день в стране скончался 391 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 115 871.