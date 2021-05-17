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Глава Росмолодежи Александр Бугаев назначен первым замминистра просвещения

Ведомости

Александр Бугаев освобожден от должности руководителя Росмолодежи и назначен на пост первого замминистра просвещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Другим распоряжением на должность главы Росмолодежи назначена Ксения Разуваева.

Разуваева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также магистратуру в Российском государственном социальном университете.

Бугаев возглавлял Росмолодежь с марта 2017 г. До этого он был руководителем департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока. Он также занимал должности замглавы Росмолодежи и зампрефекта Юго-Западного округа Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных