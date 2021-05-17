Глава Росмолодежи Александр Бугаев назначен первым замминистра просвещения
Александр Бугаев освобожден от должности руководителя Росмолодежи и назначен на пост первого замминистра просвещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Другим распоряжением на должность главы Росмолодежи назначена Ксения Разуваева.
Разуваева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также магистратуру в Российском государственном социальном университете.
Бугаев возглавлял Росмолодежь с марта 2017 г. До этого он был руководителем департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока. Он также занимал должности замглавы Росмолодежи и зампрефекта Юго-Западного округа Москвы.