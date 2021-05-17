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Лукашенко разрешил применять боевую технику для пресечения митингов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности, согласно которому сотрудники органов внутренних дел могут применять боевую технику при пресечении массовых беспорядков, сообщает «БелТА».

«Органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков», – говорится в сообщении. Закон уточняет условия и пределы применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Документ также конкретизирует основания для проведения личного досмотра граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств. В частности, разрешается проведение такого досмотра при задержании. Сотрудники органов внутренних дел смогут запрещать гражданам фото- и видеосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности. Основные положения закона вступят в силу через месяц после его официального опубликования.

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. 

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили почти 1000 уголовных дел из-за беспорядков в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных