Лукашенко разрешил применять боевую технику для пресечения митингов

«Органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков», – говорится в сообщении. Закон уточняет условия и пределы применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.