Израиль нанес удары по домам командиров «Хамас» в секторе Газа

По данным пресс-службы армии обороны Израиля на 16 мая, за шесть дней конфликта по территории Израиля было выпущено 2900 ракет. 1150 из них были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол», 450 упали на территории самого палестинского анклава. По сообщению министерства здравоохранения в секторе Газа от 16 мая, за время конфликта погибло 174 палестинца, среди них 47 детей и 29 женщин, 1200 человек получили ранения.