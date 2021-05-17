Израиль нанес удары по домам командиров «Хамас» в секторе Газа
Истребители и беспилотники армии обороны Израиля нанесли удары по пяти домам командиров движения «Хамас» в секторе Газа, которые использовались в качестве военных штабов радикалов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
«Истребители и БПЛА атаковали пять домов командиров «Хамас» по всему сектору Газа. Атакованные дома использовались как террористические штабы», — приводит агентство заявление военных. В нем также отмечается, что армия обороны Израиля атакует террористические цели по всему сектору Газа и «действует со всей необходимой силой».
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами произошла, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
По данным пресс-службы армии обороны Израиля на 16 мая, за шесть дней конфликта по территории Израиля было выпущено 2900 ракет. 1150 из них были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол», 450 упали на территории самого палестинского анклава. По сообщению министерства здравоохранения в секторе Газа от 16 мая, за время конфликта погибло 174 палестинца, среди них 47 детей и 29 женщин, 1200 человек получили ранения.