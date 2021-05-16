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Вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами может скоро завершиться

США принимают меры для его окончания
Глеб Мишутин
Вооруженный конфликт Израиля с палестинскими боевиками в секторе Газа не утихает с 10 мая /Mahmud Hams / AFP

Президент США Джо Байден призвал палестинского лидера Махмуда Аббаса прекратить удары по Израилю. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома 15 мая. «Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа», – говорится в заявлении. Одновременно пресс-служба Белого дома сообщила и о разговоре Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого президент США осудил ракетные атаки против Израиля движения «Хамас» из сектора Газа. По словам дипломата – собеседника «Ведомостей», такой двойной разговор означает, что США ищут способ завершить военную конфронтацию как можно быстрее.

Вооруженный конфликт Израиля с палестинскими боевиками в секторе Газа не утихает с 10 мая. По данным пресс-службы армии обороны Израиля (АОИ) на 16 мая, за шесть дней конфликта по территории Израиля было выпущено 2900 ракет. 1150 из них были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол», 450 упали на территории самого палестинского анклава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных