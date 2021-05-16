Вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами может скоро завершиться

Президент США Джо Байден призвал палестинского лидера Махмуда Аббаса прекратить удары по Израилю. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома 15 мая. «Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа», – говорится в заявлении. Одновременно пресс-служба Белого дома сообщила и о разговоре Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого президент США осудил ракетные атаки против Израиля движения «Хамас» из сектора Газа. По словам дипломата – собеседника «Ведомостей», такой двойной разговор означает, что США ищут способ завершить военную конфронтацию как можно быстрее.