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СМИ узнали о планах упростить иностранным студентам пребывание в России

Ведомости

МВД России разработало законопроект с целью упрощения иностранным студентам нахождение в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство предлагает давать учащимся вузов разрешение на временное пребывание не на три года, а на весь срок обучения. Кроме этого, впоследствии они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России.

«Законопроект, упрощающий пребывание в России зарубежных студентов, в ближайшее время внесут в Госдуму. В понедельник документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — пишет издание.

Согласно документу, иностранные студенты очных курсов российских вузов и научных организаций будут освобождены от обязательств подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства, а также ежегодно подавать уведомления о проживании. А получение вида на жительства для них после завершения обучения будет в упрощенном порядке в течение трех лет.

В данный момент иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты, а срок действия разрешения длится три года.

Изменения, как считают авторы законопроекта, позволят снять нагрузку на территориальные органы МВД России, а также на государственные образовательные или научные организации. Помимо этого, они позволят упростить процедуру приобретения разрешительных документов для иностранных граждан, желающих получить образование в РФ, и будут способствовать их дальнейшей интеграции в российское общество и сохранению в России кадрового и научного потенциала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных