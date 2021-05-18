СМИ узнали о планах упростить иностранным студентам пребывание в России

Изменения, как считают авторы законопроекта, позволят снять нагрузку на территориальные органы МВД России, а также на государственные образовательные или научные организации. Помимо этого, они позволят упростить процедуру приобретения разрешительных документов для иностранных граждан, желающих получить образование в РФ, и будут способствовать их дальнейшей интеграции в российское общество и сохранению в России кадрового и научного потенциала.