СМИ узнали о планах упростить иностранным студентам пребывание в России
МВД России разработало законопроект с целью упрощения иностранным студентам нахождение в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство предлагает давать учащимся вузов разрешение на временное пребывание не на три года, а на весь срок обучения. Кроме этого, впоследствии они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России.
«Законопроект, упрощающий пребывание в России зарубежных студентов, в ближайшее время внесут в Госдуму. В понедельник документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — пишет издание.
Согласно документу, иностранные студенты очных курсов российских вузов и научных организаций будут освобождены от обязательств подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства, а также ежегодно подавать уведомления о проживании. А получение вида на жительства для них после завершения обучения будет в упрощенном порядке в течение трех лет.
В данный момент иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты, а срок действия разрешения длится три года.
Изменения, как считают авторы законопроекта, позволят снять нагрузку на территориальные органы МВД России, а также на государственные образовательные или научные организации. Помимо этого, они позволят упростить процедуру приобретения разрешительных документов для иностранных граждан, желающих получить образование в РФ, и будут способствовать их дальнейшей интеграции в российское общество и сохранению в России кадрового и научного потенциала.