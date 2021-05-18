Суд признал законным отказ СК завести дело из-за ситуации с Навальным

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа прошлого года. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что основатель ФБК был отравлен боевым веществом группы «Новичок». Российские власти отвечали, что Берлин не предоставил веских доказательств этому, несмотря на запросы Генпрокуратуры выслать результаты анализов.