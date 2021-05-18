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Суд признал законным отказ СК завести дело из-за ситуации с Навальным

Ведомости

Второй западный окружной военный суд признал законным отказ Главного следственного управления Следственного комитета (СК) возбуждать уголовное дело в связи с возможным отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК — без удовлетворения», — передает агентство решение судьи. Навальный не был доставлен в суд и не принимал участия в заседании по видеосвязи, его представители также не присутствовали в суде. Прокуратура считает решение суда «законным и обоснованным».

Ранее, в марте, Следственное управление Западно-Сибирского управления МВД на транспорте отказалось возбуждать дело по факту возможного отравления Навального. Ответ ведомства в ответ на запрос 235-го гарнизонного военного суда был передан его судьей Андреем Толкаченко.

Жалобы ФБК на бездействие следствия в связи с госпитализацией основателя организации суд начал рассматривать 16 марта. До этого фонд в декабре дважды подавал заявления с просьбой возбудить три уголовных дела в связи с инцидентом с Навальным в августе 2020 г.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа прошлого года. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что основатель ФБК был отравлен боевым веществом группы «Новичок». Российские власти отвечали, что Берлин не предоставил веских доказательств этому, несмотря на запросы Генпрокуратуры выслать результаты анализов.

После возвращения в Россию Навальный был задержан 17 января. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных