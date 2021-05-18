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Попова назвала возможный срок снятия коронавирусных ограничений в России

Ведомости

Россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, если будет привито от коронавируса не менее 60% от взрослого населения страны, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

«Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», – сказала Попова, выразив уверенность в желании россиян сохранить свое здоровье и проявить заботу о себе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в зависимости от интенсивности вакцинации коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю 2021 г. Когда он выработается, пандемия в стране прекратится, отметила она. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре. 10 мая президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от коронавируса сделали около 21,5 млн россиян.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу у россиян
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных