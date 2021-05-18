Попова назвала возможный срок снятия коронавирусных ограничений в России
Россияне могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, если будет привито от коронавируса не менее 60% от взрослого населения страны, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
«Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», – сказала Попова, выразив уверенность в желании россиян сохранить свое здоровье и проявить заботу о себе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в зависимости от интенсивности вакцинации коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю 2021 г. Когда он выработается, пандемия в стране прекратится, отметила она. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре. 10 мая президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от коронавируса сделали около 21,5 млн россиян.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».