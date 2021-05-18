Попова назвала возможный срок снятия коронавирусных ограничений в России

«Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», – сказала Попова, выразив уверенность в желании россиян сохранить свое здоровье и проявить заботу о себе.