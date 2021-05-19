Рост цен и низкие зарплаты названы главными причинами стресса россиян

Более половины – 55% – россиян признались, что в январе-феврале 2021 г. испытывали стресс. В 2020 г. так ответили 79% опрошенных. Чаще испытывают стресс женщины, а также россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет – по 61%.