Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Рост цен и низкие зарплаты названы главными причинами стресса россиян

Ведомости

Главными причинами стресса россиян стали рост цен и низкие зарплаты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир», в котором приняли участие более 3500 человек.

«Пять из десяти тем, наиболее волнующих россиян в этом году, связаны с финансовой обеспокоенностью: больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%)», – говорится в сообщении. Еще 30% опрошенных обеспокоены ситуацией в экономике, 27% – ростом безработицы, 25% – социальным расслоением общества. Качество медицинских услуг тревожит 41% респондентов, эпидемиологическая ситуация – 40%, высокая стоимость медицинского обслуживания – 32%.

Более половины – 55% – россиян признались, что в январе-феврале 2021 г. испытывали стресс. В 2020 г. так ответили 79% опрошенных. Чаще испытывают стресс женщины, а также россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет – по 61%.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что, по мнению большинства людей, преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало. Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Каждый третий опрошенный указал также на слишком низкую зарплату спасателей и пожарных, а каждый четвертый — инженеров. Несправедливо низким заработок чиновников счел лишь 1% респондентов.

Ранее по теме: Россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных