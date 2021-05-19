Рост цен и низкие зарплаты названы главными причинами стресса россиян
Главными причинами стресса россиян стали рост цен и низкие зарплаты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир», в котором приняли участие более 3500 человек.
«Пять из десяти тем, наиболее волнующих россиян в этом году, связаны с финансовой обеспокоенностью: больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%)», – говорится в сообщении. Еще 30% опрошенных обеспокоены ситуацией в экономике, 27% – ростом безработицы, 25% – социальным расслоением общества. Качество медицинских услуг тревожит 41% респондентов, эпидемиологическая ситуация – 40%, высокая стоимость медицинского обслуживания – 32%.
Более половины – 55% – россиян признались, что в январе-феврале 2021 г. испытывали стресс. В 2020 г. так ответили 79% опрошенных. Чаще испытывают стресс женщины, а также россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет – по 61%.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что, по мнению большинства людей, преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало. Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Каждый третий опрошенный указал также на слишком низкую зарплату спасателей и пожарных, а каждый четвертый — инженеров. Несправедливо низким заработок чиновников счел лишь 1% респондентов.