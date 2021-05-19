Минюст планирует отказаться от бумажных документов в ЗАГСах

«В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», — сказал Чуйченко. Он добавил, что это позволит отказаться от предоставления бумажных документов, выданных в органах ЗАГС, для получения других госуслуг.