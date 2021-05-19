Чернышенко назвал дату старта программы кешбэка за путевки в детские лагеря

«Здесь очень важно, что мы готовы запустить эту меру 25 мая, то есть мы успеваем до каникул ее запустить. Те, кто купил уже путевку, они могут воспользоваться новой программой и купить путевку, например, на другую смену, здесь ограничений нет», – сказал Чернышенко. Стать участниками программы смогут около 357 тыс. детей, компенсация за путевку составит половину от ее стоимости, рассказал он.