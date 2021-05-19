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Чернышенко назвал дату старта программы кешбэка за путевки в детские лагеря

Ведомости

Программа по возврату части средств за путевки в организации отдыха и оздоровления детей будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Здесь очень важно, что мы готовы запустить эту меру 25 мая, то есть мы успеваем до каникул ее запустить. Те, кто купил уже путевку, они могут воспользоваться новой программой и купить путевку, например, на другую смену, здесь ограничений нет», – сказал Чернышенко. Стать участниками программы смогут около 357 тыс. детей, компенсация за путевку составит половину от ее стоимости, рассказал он.

Накануне Ростуризм опубликовал проект постановления правительства, согласно которому программа может быть проведена до 15 сентября 2021 г. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир». Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. 

Ранее по теме: Ростуризм назвал условия программы детского туристического кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных