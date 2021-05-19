Чернышенко назвал дату старта программы кешбэка за путевки в детские лагеря
Программа по возврату части средств за путевки в организации отдыха и оздоровления детей будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Здесь очень важно, что мы готовы запустить эту меру 25 мая, то есть мы успеваем до каникул ее запустить. Те, кто купил уже путевку, они могут воспользоваться новой программой и купить путевку, например, на другую смену, здесь ограничений нет», – сказал Чернышенко. Стать участниками программы смогут около 357 тыс. детей, компенсация за путевку составит половину от ее стоимости, рассказал он.
Накануне Ростуризм опубликовал проект постановления правительства, согласно которому программа может быть проведена до 15 сентября 2021 г. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир». Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей.