Суд обязал Bellingcat выплатить 340 тыс. рублей экс-командиру ополчения ДНР Безлеру

Малайзийский Boeing (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком во время активной фазы боев между украинскими войсками и ополчением непризнанных ДНР и ЛНР. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. «Бук», из которого, по мнению нидерландских следователей, был сбит авиалайнер, принадлежал российской бригаде ПВО из Курска. В связи с этим Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. Москва свою причастность к инциденту отрицает, а производитель «Бука» «Алмаз-Антей» заявил, что самолет был сбит ракетой советского образца, которая стоит на ЗРК этого типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины.