Суд обязал Bellingcat выплатить 340 тыс. рублей экс-командиру ополчения ДНР Безлеру
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал фонд Bellingcat, а также одноименную компанию выплатить экс-командиру ополчения ДНР Игорю Безлеру компенсацию за моральный вред в 340 тыс. руб. Дело касается иска Безлера из-за статей о его причастности к крушению малайзийского Boeing в 2014 г., сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Кроме фонда иск о защите чести, достоинства и доброго имени, а также компенсации за моральный вред касается основателя Bellingcat Элиота Хиггинса и журналиста Питера Ван Гюйса. «Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 000 рублей (150 000 с фонда, 150 000 с компании, 40 000 с Гюйса)», — говорится в сообщении суда.
Безлер подал иск в сентябре 2020 г. Там он просил суд признать некоторые сведения в статье группы Bellingcat «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и краткой статье «Птичка полетела к вам» несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство (всего 20 пунктов). В материалах говорилось, что экс-командир ополчения принимал активное участие в отслеживании курса пассажирского самолета, что вскоре привело к его уничтожению. Безлер требовал Bellingcat опубликовать опровержение и взыскать с группы 500 тыс. руб.
Сам Безлер в декабре 2017 г. уже давал показания Совместной следственной группе, которая предполагает, что именно через контролируемые им в 2014 г. территории по маршруту Донецк – Енакиево – Торез – Снежное якобы перегоняли зенитно-ракетный комплекс «Бук». Следователи считают, что именно этот ЗРК стал причиной катастрофы, а пуск произведен из района города Снежное. Экс-командир ополчения ДНР отрицал причастность к катастрофе.
Малайзийский Boeing (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком во время активной фазы боев между украинскими войсками и ополчением непризнанных ДНР и ЛНР. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. «Бук», из которого, по мнению нидерландских следователей, был сбит авиалайнер, принадлежал российской бригаде ПВО из Курска. В связи с этим Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. Москва свою причастность к инциденту отрицает, а производитель «Бука» «Алмаз-Антей» заявил, что самолет был сбит ракетой советского образца, которая стоит на ЗРК этого типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины.