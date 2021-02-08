Суд Гааги постановил приобщить отчеты «Алмаз-Антея» к делу MH17
Окружной суд Гааги постановил приобщить к делу о крушении в 2014 г. под Донецком малайзийского Boeing (рейс MH17) отчеты российского концерна «Алмаз-Антей», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судью Хендрика Стинхейса.
«Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых», — приводятся слова судьи, председательствующего на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.
Отмечается, что приобщить отчеты к делу попросила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. По данным агентства, в них проводится сравнение полученных самолетом повреждений с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла бы его сбить.
Ранее Окружной суд Гааги отклонил ходатайство защиты о рассмотрении альтернативных версий катастрофы, сообщал «Интерфакс».
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Нидерландские следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.
В Концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивает, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета в Донбассе. Об этом неоднократно говорил представитель Кремля Дмитрий Песков. Российское министерство иностранных дел называло расследование предвзятым и однобоким.