Суд Гааги постановил приобщить отчеты «Алмаз-Антея» к делу MH17

В Концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивает, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.