Глава ФСИН рассказал о состоянии здоровья Навального
Здоровье основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального восстановилось после голодовки, рассказал журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. У Навального есть возможность видеться с семьей.
«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — сообщил Калашников (цитата по ТАСС). По его словам, у Навального сейчас нет специальных взысканий, он находится в колонии на общих условиях.
Навальный находится в колонии в Покрове Владимирской области. В начале феврале суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 31 марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей не из системы ФСИН после жалоб на ухудшение состояния здоровья, в частности, из-за болей в спине и снижения чувствительности конечностей.
18 апреля его перевели из покровской колонии в больницу для заключенных на территории колонии №3 во Владимире. 23 апреля основатель ФБК прекратил голодовку.