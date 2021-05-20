Глава ФСИН рассказал о состоянии здоровья Навального

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — сообщил Калашников (цитата по ТАСС). По его словам, у Навального сейчас нет специальных взысканий, он находится в колонии на общих условиях.