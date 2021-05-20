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Глава ФСИН рассказал о состоянии здоровья Навального

Ведомости

Здоровье основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального восстановилось после голодовки, рассказал журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. У Навального есть возможность видеться с семьей.

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — сообщил Калашников (цитата по ТАСС). По его словам, у Навального сейчас нет специальных взысканий, он находится в колонии на общих условиях.

Навальный находится в колонии в Покрове Владимирской области. В начале феврале суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 31 марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей не из системы ФСИН после жалоб на ухудшение состояния здоровья, в частности, из-за болей в спине и снижения чувствительности конечностей.

18 апреля его перевели из покровской колонии в больницу для заключенных на территории колонии №3 во Владимире. 23 апреля основатель ФБК прекратил голодовку.

Ранее по теме: Навальный объявил об окончании голодовки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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