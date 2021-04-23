Навальный объявил об окончании голодовки

«С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — написал Навальный в своем Instagram. В то же время он подчеркнул, что требования допустить к нему гражданского врача он не снимает, так как у него «пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить».