Навальный объявил об окончании голодовки
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки, продолжавшейся более трех недель.
«С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — написал Навальный в своем Instagram. В то же время он подчеркнул, что требования допустить к нему гражданского врача он не снимает, так как у него «пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить».
«Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», — пояснил он.
Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, объявил голодовку 31 марта. Он потребовал допустить к нему гражданских врачей не из системы ФСИН после жалоб на ухудшение состояния здоровья, в частности, из-за болей в спине и снижения чувствительности конечностей. В начале апреля у него диагностировали симптомы ОРВИ, в том числе температуру и кашель.
Позже Навального, по данным ФСИН, перевели в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Его здоровье в ведомстве оценили как удовлетворительное, отметили регулярный осмотр врача-терапевта и подчеркнули, что с согласия основателя ФБК ему назначена витаминная терапия. Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил, что ему поставили капельницу с глюкозой «с четвертого раза», и на этом медпомощь со стороны ФСИН закончилась.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. С учетом ранее назначенного по делу домашнего ареста, а также содержания в СИЗО по прибытии в Москву в январе реальный срок лишения свободы составил 2,5 года.