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Навальный объявил об окончании голодовки

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки, продолжавшейся более трех недель.

«С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — написал Навальный в своем Instagram. В то же время он подчеркнул, что требования допустить к нему гражданского врача он не снимает, так как у него «пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить».

«Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», — пояснил он.

Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, объявил голодовку 31 марта. Он потребовал допустить к нему гражданских врачей не из системы ФСИН после жалоб на ухудшение состояния здоровья, в частности, из-за болей в спине и снижения чувствительности конечностей. В начале апреля у него диагностировали симптомы ОРВИ, в том числе температуру и кашель.

Позже Навального, по данным ФСИН, перевели в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Его здоровье в ведомстве оценили как удовлетворительное, отметили регулярный осмотр врача-терапевта и подчеркнули, что с согласия основателя ФБК ему назначена витаминная терапия. Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил, что ему поставили капельницу с глюкозой «с четвертого раза», и на этом медпомощь со стороны ФСИН закончилась.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. С учетом ранее назначенного по делу домашнего ареста, а также содержания в СИЗО по прибытии в Москву в январе реальный срок лишения свободы составил 2,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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