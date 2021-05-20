В России за сутки выявили 9232 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9232 человек, следует из статистики оперштаба на 20 мая. Скончались 396 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 974 908. Умерли за все время пандемии 117 361 человек.
Вчера, 19 мая, оперштаб сообщил о 7920 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3312 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2877 человек, скончались 55 пациентов. В Москве всего 1 148 508 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+791), Московская (+727), Ростовская (+196) и Воронежская (+143) области.
За сутки в России полностью выздоровел 9983 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 591 770. Продолжают лечение 265 777.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 164 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33 млн случаев, Индии (более 25,7 млн), Бразилии (свыше 15,8 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.