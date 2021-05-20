В Газе сообщили о гибели свыше 200 палестинцев из-за ударов Израиля
Жертвами ударов Израиля в Газе за 10 дней стали 230 палестинцев, сообщает портал Donia Al-Watan со ссылкой на Минздрав анклава.
«В результате продолжающейся агрессии в секторе погибли 230 человек, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых людей. Еще 1 710 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.
К 18 мая жертвами конфликта с израильской стороны, по данным Тель-Авива, стали 10 человек, большинство из них — мирные жители. Армия обороны Израиля отчитывается об уничтожении 150 боевиков и полевых командиров ХАМАС, а также связанных с ней группировок.