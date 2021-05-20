Правительство разработает механизм кешбэка за проданные путевки в детские лагеря
Правительство разработает механизм возврата части денег за уже проданные путевки в детские лагеря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. 19 мая соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства и, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования», — сказал Мишустин.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа возврата средств за детский отдых начнется 25 мая. Согласно проекту Ростуризма, она продлится до 15 сентября. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир». Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб.