Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

Согласно заключению экспертов, «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство", в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению». В свою очередь, «социально-психологическая направленность видеороликов заключается в формировании у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики».