Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
Экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена ОП РФ Екатерину Мизулину.
«Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом "творчестве" исполнителя Моргенштерна», — сказала Мизулина.
Экспертиза проводилась в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве.
Согласно заключению экспертов, «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство", в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению». В свою очередь, «социально-психологическая направленность видеороликов заключается в формировании у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики».
В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.