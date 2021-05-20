Правительство утвердило правила возврата денег за детский отдых

В сообщении говорится, что программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября 2021 г. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк автоматически будет начислен на карту «МИР» в течение пяти рабочих дней. Получить кешбэк смогут более 350 тыс. семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб.