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Правительство утвердило правила возврата денег за детский отдых

Ведомости

Правительство утвердило правила программы возврата денег за покупку путевок в детские лагеря отдыха, сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября 2021 г. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк автоматически будет начислен на карту «МИР» в течение пяти рабочих дней. Получить кешбэк смогут более 350 тыс. семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб.

Ранее сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо в короткие сроки разработать механизм возврата средств за уже проданные путевки в детские лагеря. Программа возврата средств за детский отдых начнется 25 мая. Согласно проекту Ростуризма, она продлится до 15 сентября. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир».

Ранее по теме: Правительство разработает механизм кешбэка за проданные путевки в детские лагеря
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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