Правительство утвердило правила возврата денег за детский отдых
Правительство утвердило правила программы возврата денег за покупку путевок в детские лагеря отдыха, сообщила пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября 2021 г. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк автоматически будет начислен на карту «МИР» в течение пяти рабочих дней. Получить кешбэк смогут более 350 тыс. семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб.
Ранее сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо в короткие сроки разработать механизм возврата средств за уже проданные путевки в детские лагеря. Программа возврата средств за детский отдых начнется 25 мая. Согласно проекту Ростуризма, она продлится до 15 сентября. Туристская услуга должна быть оплачена картой «Мир».