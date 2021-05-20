В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве и России в целом стабилизируется, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на конференции.
«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5%», — сказал Горелов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Рост заболеваемости в столице большой, но никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается, отметил он.
По данным оперативного штаба на 20 мая, в России за сутки выявили 9232 новых случая коронавируса, днем ранее — 7920. За сутки выздоровели 9983 человека, скончались 396. Всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн заражений и свыше 117 тыс. летальных исходов. По общему числу выявленных случаев коронавируса и суточному приросту первое место занимает Москва. За сутки в столице выявили 3312 заражений.