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В России обнаружено более 400 случаев британского штамма коронавируса

Ведомости

В России в период между майскими праздниками выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма, 33 – южноафриканского штамма», — сказал Горелов в ходе конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика».

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран.

На фоне обнаружения нового штамма коронавируса российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. В апреле текущего года было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией на фоне роста числа случаев коронавируса в этих странах.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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