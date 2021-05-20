В России обнаружено более 400 случаев британского штамма коронавируса
В России в период между майскими праздниками выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма, 33 – южноафриканского штамма», — сказал Горелов в ходе конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика».
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран.
На фоне обнаружения нового штамма коронавируса российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. В апреле текущего года было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией на фоне роста числа случаев коронавируса в этих странах.