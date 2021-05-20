Почти половина граждан считает Россию великой державой
Около половины — 42% — граждан считают Россию одной из великих держав, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 респондентов.
«По мнению большей части опрошенных (42%), Россия уже является одной из великих держав, по мнению еще 28% — скорее всего, станет ей в ближайшие 15-20 лет. Каждый пятый опрошенный считает, что не станет (23%)», — говорится в сообщении центра.
Положительно оценивают позиции России на мировой арене 65% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 28%, при этом среди называющих свое материальное положение плохим или очень плохим, эта доля выше — 50% и 41% соответственно.
По мнению 43% респондентов, влияние России на международной арене за последний год усилилось, 24% заявили о его ослаблении, еще 24% считают, что оно не изменилось. Основой влияния России на международной арене 69% россиян считают военную мощь, 49% — личный авторитет президента Владимира Путина, 36% — спортивные успехи, 32% — достижения науки и технологий, 28% — культурное наследие, рассказали во ВЦИОМ.