В Москве задержали представлявшихся сотрудниками ЦБ и суда мошенников

«Похищенные у пенсионеров деньги — а суммы переводов составляли от 50 000 до 1 000 000 рублей — преступники выводили через систему мгновенных денежных переводов», — уточнили в Group-IB. Там отметили, что мошеннический «колл-центр» в этот раз находился не в местах лишения свободы, как это было раньше, а в одном из офисов в Москве. Личные данные пенсионеров злоумышленники получили из данных аптек и медучреждений, «утекших» в сеть.