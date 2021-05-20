В Москве задержали представлявшихся сотрудниками ЦБ и суда мошенников
Сотрудники МВД при содействии спецназа Росгвардии задержали группу мошенников, которые занимались хищением средств у пенсионеров, представляясь сотрудниками Банка России или Арбитражного суда. Об этом сообщили «Ведомостям» в Group-IB, специалисты которой помогли поймать злоумышленников.
«Оперативники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии задержали 16 участников преступной группы, в течение нескольких лет терроризировавших пенсионеров из различных регионов России. Техническую поддержку столичным полицейским оказали эксперты Group-IB», — сообщили в компании. Из задержанных семь занимались обзвоном жертв, а остальные были специалистами по выводу средств. Семерым злоумышленникам уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В Group-IB пояснили, что под видом представителей ЦБ или Арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации «от государства» в размере 15% за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники называли имя, адрес и стоимость приобретенного ранее их жертвами лекарства. Условием получения «компенсации» мошенники ставили уплату «госпошлины» в размере 15% от суммы возврата, «страхового взноса» или «налога». Известно как минимум о 50 пострадавших.
«Похищенные у пенсионеров деньги — а суммы переводов составляли от 50 000 до 1 000 000 рублей — преступники выводили через систему мгновенных денежных переводов», — уточнили в Group-IB. Там отметили, что мошеннический «колл-центр» в этот раз находился не в местах лишения свободы, как это было раньше, а в одном из офисов в Москве. Личные данные пенсионеров злоумышленники получили из данных аптек и медучреждений, «утекших» в сеть.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали «Ведомостям», что в марте-мае 2021 г. телефонные мошенники стали в четыре раза чаще звонить людям от имени представителей силовых и других государственных структур, а также финансовых регуляторов, чтобы похитить их средства и данные. Наиболее популярными у злоумышленников были «роли» сотрудников МВД, следователей, а также работников Банка России.
По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.