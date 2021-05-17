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Эксперты зафиксировали резкий рост мошеннических звонков от «силовиков»

Ведомости

В марте-мае 2021 г. телефонные мошенники стали чаще звонить людям от имени представителей силовых и других государственных структур, а также финансовых регуляторов, чтобы похитить их средства и данные. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«В России в апреле 2021 г. по сравнению с декабрём 2020 — февралём 2021 г. в четыре раза выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов», — сообщили в компании. Чаще злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Банка России.

Пик такой активности пришёлся на конец марта и начало апреля. В мае, по данным экспертов, сохраняется высокий уровень мошеннической активности. По данным компании, мошенники также стали менять тактику получения данных: вместо требований предоставить их, как это делалось ранее, теперь они просили «установить на телефон якобы специальную защитную программу или просили оформить перевод на “безопасный” счёт».

«Весной количество звонков якобы от силовых структур стремительно увеличивалось, такая легенда позволяет злоумышленникам не только убедить жертву сделать что-либо, но и оставить это в тайне от близких», — подчеркнули в «Лаборатории Касперского».

По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.

По данным банков, мошенники снимают деньги со счета в течение часа после перевода, в 47% случаев — в течение двух-трех часов. В 3% случаев деньги могут оставаться на счету до суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных