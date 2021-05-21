Песков заявил о «провоцирующей беззаконие» анонимности в интернете

«Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности — раз, и анонимность — два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие», — сказал Песков, назвав недостоверную информацию в сети «очень опасным злом». По его словам, во всех странах из-за этого вводят законы, регламентирующие интернет.