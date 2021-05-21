Песков заявил о «провоцирующей беззаконие» анонимности в интернете
Анонимность в интернете «провоцирует беззаконие», поэтому все страны мира вводят законы, его регламентирующие. Кроме того, миру угрожают фейк-ньюс в сети и «еще более страшная угроза» — дипфейки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского форума «Новое Знание».
«Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности — раз, и анонимность — два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие», — сказал Песков, назвав недостоверную информацию в сети «очень опасным злом». По его словам, во всех странах из-за этого вводят законы, регламентирующие интернет.
«Помимо фейк-ньюс мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной: дипфейков», — добавил Песков, пояснив, что «это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами».
Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.
Кроме Пескова спикерами марафона стали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель Apple Стив Возняк, бизнесмены Олег Тиньков, физик Михаил Ковальчук, дирижер Валерий Гергиев, глава МИД России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.