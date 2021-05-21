В Кремле выразили надежду на встречу Путина и Маска

«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным [пообщаются]. Со временем, наверное, будет», — ответил он на вопрос, будет ли у президента России общение с Маском (цитата по «РИА Новости»). При этом на данной момент подготовка к такой встрече не ведется, добавил Песков.