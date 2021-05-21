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В Кремле выразили надежду на встречу Путина и Маска

Ведомости

В Кремле надеются, что в будущем президент России Владимир Путин и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск смогут пообщаться лично, заявил журналистам в ходе российского марафона «Новое знание» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным [пообщаются]. Со временем, наверное, будет», — ответил он на вопрос, будет ли у президента России общение с Маском (цитата по «РИА Новости»). При этом на данной момент подготовка к такой встрече не ведется, добавил Песков.

Сегодня Маск принял участие в марафоне «Новое знание» по видеосвязи. В числе прочего он отметил, что Tesla скоро может официально выйти на рынок России и стран СНГ, а также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории.

14 февраля Маск в своем аккаунте в Twitter предложил Путину пообщаться в Clubhouse. Миллиардер написал по-русски, что для него такой разговор «был бы честью». По словам Пескова, Кремль обратился к предпринимателю с вопросом, чтобы уточнить детали предложения, однако ответа так и не получил.

Ранее по теме: Кремль не получил ответа от Маска по предложению пообщаться в Clubhouse

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных