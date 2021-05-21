В Кремле выразили надежду на встречу Путина и Маска
В Кремле надеются, что в будущем президент России Владимир Путин и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск смогут пообщаться лично, заявил журналистам в ходе российского марафона «Новое знание» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным [пообщаются]. Со временем, наверное, будет», — ответил он на вопрос, будет ли у президента России общение с Маском (цитата по «РИА Новости»). При этом на данной момент подготовка к такой встрече не ведется, добавил Песков.
Сегодня Маск принял участие в марафоне «Новое знание» по видеосвязи. В числе прочего он отметил, что Tesla скоро может официально выйти на рынок России и стран СНГ, а также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории.
14 февраля Маск в своем аккаунте в Twitter предложил Путину пообщаться в Clubhouse. Миллиардер написал по-русски, что для него такой разговор «был бы честью». По словам Пескова, Кремль обратился к предпринимателю с вопросом, чтобы уточнить детали предложения, однако ответа так и не получил.