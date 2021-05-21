Испания откроет въезд для вакцинированных от COVID-19 туристов

«С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ», — сказал он (цитата по ТАСС).