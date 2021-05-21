Испания откроет въезд для вакцинированных от COVID-19 туристов
Испания с 7 июня откроет границы для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
«С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ», — сказал он (цитата по ТАСС).
На данный момент EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, есть также китайская вакцина от Sinopharm. Российские «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» в число одобренных пока не входят.
При этом EMA в настоящий момент рассматривает документы для разрешения использования «Спутника V» в Европейском союзе. Первый этап инспекции, начавшейся в марте, был завершен в конце апреля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Предполагается, что отечественный препарат может получить одобрение уже в мае.
Вчера Европейский совет рекомендовал странам-участницам ЕС разрешить въезд туристам, которые минимум за 14 дней до прибытия завершили курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными EMA и ВОЗ. Также в ЕС рекомендовали смягчить ограничения на въезд для жителей государств, где число заразившихся за 14 дней граждан не превышает 75 на 100 000 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании за время пандемии коронавирус подтвердился более чем у 3,6 млн человек, из которых 79,6 тыс. скончались. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован в стране 25 января — 93 822 новых случая. 20 мая этот показатель составил 5733 случая.